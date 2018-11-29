Киевское "Динамо" победило "Астану" и вышло в плей-офф в Лиге Европы

Киевское "Динамо" обыграло "Астану" в матче группового турнира Лиги Европы - 1:0. Украинский клуб обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира. Астанинцы могут также пробиться в плей-офф сегодня, если "Яблонец" отберет очки у "Ренна".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа K

"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Украина) - 0:1 (0:1)

Гол: Вербич, 29.

"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 58), Маевский, Кляйнхайслер, Томасов, Кабананга (Янга, 62), Муртазаев, Зайнутдинов (Шомко, 75).

"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидклей, Шапаренко (Гармаш, 64), Шепелев, Че Че, Вербич (Сидорчук, 76), Цыганков (Морозюк, 84).

Предупреждения: Постников, 32. Кляйнхайслер, 87. Че Че, 90. Гармаш, 90+3.

Судья: Бебек (Хорватия).

29 ноября. Астана. Стадион "Astana Arena".

Турнирная таблица Лиги Европы