Киевское "Динамо" обыграло "Ренн"

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы обыграло "Ренн" со счетом 3:1.

Киевляне лидируют в турнирной таблице группы K – 8 очков. На втором месте идет "Астана"​, у которой столько же очков. Третий – "Ренн" (3 очка), замыкает таблицу "Яблонец" (2 ояка)

Лига Европы

Группа K

"Динамо" К (Украина) – "Ренн" (Франция) – 3:1 (1:0)

Голы: Вербич, 13 (1:0). Миколенко, 68 (2:0). Шапаренко, 72 (3:0). Сьебатше, 89 (3:1).

"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидклей, Буяльский, Шапаренко (Дуэлунн, 90+2), Че Че (Сидорчук, 83), Вербич (Супряга, 90), Цыганков.

"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Силва, Траоре (Ньянг, 46), Бенсебаини, Ниамси (Желен, 74), Бен Арфа, Буриго, Поа, Леа Силики, Сарр (Сьебатше, 71).

Предупреждения: Ниамси, 29. Траоре, 32. Леа Силики, 55.

Судья: Битон (Шотландия).

8 ноября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".