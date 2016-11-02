16:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кевин Кураньи: "Безусловно, "Краснодар" опасен для "Шальке"

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Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "Der Westen" подчеркнул, что "Краснодар" – одна из сильнейших команд России. Напомним, краснодарцы являются соперником "Шальке" по групповому турниру Лиги Европы.

– "Краснодар" – та команда, которая может быть опасной для "Шальке"?

– Безусловно, потому что в России это топ-команда, которая может быть опасной и для "Шальке". Конечно, в целом бундеслига сильнее, чем РФПЛ, но нужно уважать соперника. "Краснодар" в первую очередь очень силен в атаке, нельзя позволять этой команде создавать много моментов.

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