Кевин Кураньи: "Безусловно, "Краснодар" опасен для "Шальке"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "Der Westen" подчеркнул, что "Краснодар" – одна из сильнейших команд России. Напомним, краснодарцы являются соперником "Шальке" по групповому турниру Лиги Европы.

– "Краснодар" – та команда, которая может быть опасной для "Шальке"?

– Безусловно, потому что в России это топ-команда, которая может быть опасной и для "Шальке". Конечно, в целом бундеслига сильнее, чем РФПЛ, но нужно уважать соперника. "Краснодар" в первую очередь очень силен в атаке, нельзя позволять этой команде создавать много моментов.