Кэтэлин Карп: "Мы знаем, что "Рейнджерс" возглавляет Джеррард, но сейчас он не выходит на поле"

Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп отметил, что фигура главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда не имеет большого значения перед матчем 4-го раунда Лиги Европы. Первая игра состоится сегодня в Глазго.

– Конечно, мы знаем, что "Рейнджерс" возглавляет Джеррард, – приводят "Известия" слова Карпа. – Все знают, какой это был игрок, но ведь сейчас он не выходит на поле. Так что мы не придаем этому факту большого значения. В целом будет очень приятно сыграть в Шотландии на 51-тысячном стадионе. Надеюсь, он будет заполнен.