Кэтэлин Карп: "Если судья засчитал гол, то руки не было"

Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Кэтэлин Карп прокомментировал победу своей команды над "Прогресом" из Люксембурга (2:1) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

- Тяжелая игра, мы знали, что хоть команда не из самой футбольной страны, но на этой стадии плохих команд не бывает. В первом тайме имели большое преимущество, должны были забивать 2-3 гола. После перерыва чуть подсели, так еще и гол пропустили.

- Коснулись ли рукой, когда давали голевую передачу?

- А на повторе как, рука или нет?

- Я не видел.

- Ну если судья засчитал, то не было.

-С чем связана расслабленность в последние минуты?

-Мы сами не знаем, будем смотреть, анализировать с главным тренером, он подскажет, пока трудно говорить.

-Недооценки не было?

-Конечно, нет, хорошая команда, хоть и из Люксембурга.

-На чем делали акцент при подготовке?

-Они играют длинными мячами, знали, что у них не бывает центра поля, акцентируют внимание на длинных мячах и на стандартах. (Иван УРАЛЬСКИЙ).