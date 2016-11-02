18:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кержаков сыграет в воротах "Зенита" в матче против "Дандолка"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что определился с выбором вратаря на домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка". В поединке против ирландской команды место в воротах сине-бело-голубых займет Михаил Кержаков, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Определились ли вы с вратарем?

– Да, сыграет Михаил Кержаков. Лодыгину нужно восстановить силы.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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velikiy knyaz

Луческу похоже тоже петицию подписал, лукавит

19:40

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ему бы не силы восстанавливать, а в фнл перебираться.

18:53

Gogy

Силы были потрачены на позирование перед зеркалом?

18:44

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