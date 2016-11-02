Кержаков сыграет в воротах "Зенита" в матче против "Дандолка"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что определился с выбором вратаря на домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка". В поединке против ирландской команды место в воротах сине-бело-голубых займет Михаил Кержаков, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Определились ли вы с вратарем?
– Да, сыграет Михаил Кержаков. Лодыгину нужно восстановить силы.
velikiy knyaz
Луческу похоже тоже петицию подписал, лукавит
19:40
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ему бы не силы восстанавливать, а в фнл перебираться.
18:53
Gogy
Силы были потрачены на позирование перед зеркалом?
18:44