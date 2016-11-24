Кержаков обошел Вагнера Лав по голам в Лиге Европы

Гол в ворота "Маккаби" стал для Александра Кержакова 21-м в рамках Кубка УЕФА и Лиги Европы. Форвард "Зенита" вышел на первое место в списке бомбардиров российских клубов во втором по значимости еврокубке. 20 мячей значится на счету Вагнера Лав, долгое время выступавшего за ЦСКА, 15 мячей забил многолетний партнер Кержакова по "Зениту" Андрей Аршавин. (Кирилл БУРДАКОВ)
Конченый Джо
foreverCSKAforever! Ты за вагнеренка расстроился? Терпи..
21:49
kaduly
Не дело вороному быть лидером российских команд
21:41
foreverCSKAforever
Осталось Роналду подвинуть по голам в ЛЧ.
21:22