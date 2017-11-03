"Кельн" одержал волевую победу над БАТЭ, "Арсенал" и "Црвена Звезда" сыграли вничью

"Арсенал" не смог обыграть "Црвену Звезду" (0:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Лондонцы набрали 10 очков, и уверенно лидирует в группе, опережая "Црвену" на пять очков.

В другой встрече "Кельн" одержал волевую победу над БАТЭ – 5:2. После первого тайма немецкий клуб уступал 1:2, теперь на счету команды первая победа в этом турнире. "Кельн" занимает лишь четвертое место в группе, отставая от белорусской команды на одно очко.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

"Арсенал" – "Црвена Звезда" – 0:0

"Арсенал": Мэйси, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 68), Уолкотт, Жиру, Нелсон.

"Црвена Звезда": Борян, Савич, Стойкович, Гобелич, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга (Милич, 70), Боаки, Радоньич (Пешич, 89), Срнич (Рачич, 86).

Предупреждение: Холдинг, 70.

Судья: Банти (Италия).

2 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Кельн" – БАТЭ – 5:2 (1:2)

Голы: Цоллер, 16 (1:0). Милунович, 31 (1:1). Сигневич, 33 (1:2). Осако, 54 (2:2). Гирасси, 63 (3:2). Осако, 82 (4:2). Йоич, 90 (5:2).

"Кельн": Т.Хорн, Маро, Серенсен, Хайнц, Леманн, Рауш, Клеменс (Осако, 46), Биттенкурт, Озджан, Цоллер (Ольковски, 84), Гирасси (Йоич, 69).

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Гайдучик (Туоминен, 81), Милунович, Стасевич, А.Володько (Родионов, 70), Драгун, Иванич, Риос, Гордейчук (М.Володько, 60), Сигневич.

Предупреждения: Гайдучик, 45. Милунович, 53. Сигневич, 59. Стасевич, 62. Серенсен, 79. Маро, 84.

Судья: Ставрев (Македония).

2 ноября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.