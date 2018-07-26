"Кайрат" с Аршавиным победил АЗ в Лиге Европы, "Пюник" Талалаева уступил "Тоболу"

"Тобол" обыграл "Пюник" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Армянский клуб возглавляет российский специалист Андрей Талалаев. Единственный гол в его составе провел экс-форвард "СКА-Хабаровска" Руслан Корян. Также в составе команды появились пятеро россиян: вратарь Евгений Кобозев, защитники Максим Жестоков и Вячеслав Дмитриев, хавбек Денис Войнов и нападающий Альберт Богатырев.
Кроме того, в составе армянского клуба появились Сероб Григорян (экс-"Крылья Советов"), Мохамед Конате (экс-"Урал") и Максим Трусевич (ряд российских клубов, последний – "Тамбов").
В другой встрече "Кайрат" забил 2 безответных гола АЗ. В "старте" клуба из Казахстана появились экс-капитан сборной России Андрей Аршавин и бывшие защитники "Крыльев Советов" Шелдон Бато и Сергей Политевич.
Ответные игры пройдут 2 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Тобол" (Казахстан) - "Пюник" (Армения) - 2:1 (0:0)
Голы: Федин, 49 (1:0). Нургалиев, 80 (2:0). Корян, 90 (2:1).
"Кайрат" (Казахстан) - АЗ (Голландия) - 2:0 (1:0)
Голы: Эсеола, 12 (1:0). Эсеола, 50 (2:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/
- Крылья Советов См
- Андрей Аршавин
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- АЗ/Алкмар Занстрек
- Андрей Талалаев
- Кайрат (футбол)
- Пюник
- Тобол
- Жестоков Мак.
- ФК Тамбов
- Мохамед Конате
- Шелдон Бато
- Сергей Политевич
- Руслан Корян