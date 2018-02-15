Каррера объяснил, почему заменил Глушакова

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от"Атлетика" (1:3) отметил, что выход на поле Софьяна Ханни вместо Дениса Глушакова​ не связан с функциональным состоянием россиянина. По его словам, капитан красно-белых ушел в раздевалку, потому что было холодно.

– Почему заменили Глушакова? Он не готов играть 90 минут?

– Это здесь не причем. Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.

– Глушаков отреагировал на замену так, словно был очень недоволен. Сразу ушел в раздевалку...

– Мы пожали друг другу руки и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было что-то менять. На мне ответственность. Только в этом суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех остальных игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)