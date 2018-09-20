Каррера объяснил, почему с "Рапидом" не сыграли Ханни и Ташаев

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему полузащитники Софьян Ханни и Александр Ташаев не появились на поле в стартовом матче группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (0:2).

- Насколько сильно на команду отражаются потери, в том исле Промеса, Жиго, Глушакова...

- Конечно, мы знакомы с качествами Квинси. Особенно когда мы находимся в фазе атаки. Квинси больше нет, Адриану не было сегодня. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто лучше подходит к этой работе.

- Можно сказать, что Адриану не в форме?

- После паузы в сборных у него было на два дня больше отпускных поэтому что его мама себя плохо чувствует. Поэтому он не может играть 90 минут на данный момент.

- Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?

- В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться я правильным или неправильным. И позже проще судить, чем до. Ханни я не предпочел рисковать, у него мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку с собой, потому что я не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода. (Александр Рогулев)

Ранее Каррера ответил на вопрос о возможной отставке.

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