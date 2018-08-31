Каррера – о жеребьевке Лиги Европы и уходе Промеса

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки в Лиге Европы и уход форварда Квинси Промеса в "Севилью". Соперниками красно-белых по группе стали испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

– Как оцените жеребьевку Лиги Европы?

– Группа равная, но матчи выигрываются на поле, а не на жеребьевке. Самый сильный соперник – "Вильярреал".

– Уход Промеса сильно повлияет на шансы команды в борьбе за титул в чемпионате?

– Промес хороший и важный игрок для "Спартака", но его уход не будет влиять на результат, потому что сила команды важнее силы одного футболиста. (Сергей ЕГОРОВ)​

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