Каррера абсолютно спокоен за "Спартак" перед матчами с "Рапидом" и ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что абсолютно спокоен за красно-белых перед матчами с "Рапидом" и ЦСКА.

- Еще один вопрос по Глушакову и Ещенко...

- Я уже сказал, почему они не приехали, - сказал Каррера. - Комментировать больше нечего. тут каждый может высказать свое мнение... к сожалению или к счастью. Что позитивные, что негативные моменты. Я действую своей головой.

- Вы много шутите сегодня, есть позитив перед матчами с "Рапидом" и ЦСКА?

- Я абсолютно спокоен. Несмотря на поражение в воскресенье от "Ахмата". Будучи игроком я тоже проигрывал. Главное, не перебарщивать с празднованиями, когда побеждаешь. Но не стоит падать духом, когда проигрываешь. Мы думаем о завтрашней игре, а дальше посмотрим. (Александр Рогулев)

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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