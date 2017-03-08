Карпин показал средний палец испанскому журналисту

После предматчевой пресс-конференции "Краснодара" в Виго в зале появился Валерий Карпин в компании с телекомментатором Константином Геничем. Карпин пообщался с главным тренером "быков" Игорем Шалимовым и коротко ответил на вопросы испанского журналиста.

Но на последний из них – о том, какой команде он будет желать победы, – бывший футболист "Сельты" не стал отвечать. Вместо ответа Карпин с улыбкой показал журналисту средний палец и удалился. Впрочем, его действия не носили никакого негативного характера – это было общение старых знакомых, и после жеста оба улыбнулись друг другу. (Александр ВИШЕВСКИЙ)