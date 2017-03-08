21:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Карпин показал средний палец испанскому журналисту

Валерий КАРПИН (слева). Фото Александр ВИШНЕВСКИЙ, "СЭ"
Валерий КАРПИН (слева). Фото Александр ВИШНЕВСКИЙ, "СЭ"
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После предматчевой пресс-конференции "Краснодара" в Виго в зале появился Валерий Карпин в компании с телекомментатором Константином Геничем. Карпин пообщался с главным тренером "быков" Игорем Шалимовым и коротко ответил на вопросы испанского журналиста.

Но на последний из них – о том, какой команде он будет желать победы, – бывший футболист "Сельты" не стал отвечать. Вместо ответа Карпин с улыбкой показал журналисту средний палец и удалился. Впрочем, его действия не носили никакого негативного характера – это было общение старых знакомых, и после жеста оба улыбнулись друг другу. (Александр ВИШЕВСКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Duckhunter68

Судя по выражениям их физиономий, Карпуша с Геничем прилично накатили!))))

21:33

Boleijj protiv

Levbereg ------------ Не странные, а гейские. В.Карпин гей это давно известный факт.

21:30

Boleijj protiv

Валерий Карпин: "Я быдло и чмо"

21:28

besnebes1

Походу бухой был

21:28

Levbereg

странные дружеские отношения.

21:28

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