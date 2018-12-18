Карло Анчелотти: "Наполи" отнесется к "Цюриху" со всем уважением"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с "Цюрихом".
- "Цюрих" отлично провел групповой этап. Именно поэтому мы отнесемся к сопернику со всем уважением и страстным желанием пробиться в следующий раунд, - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.
Матчи пройдут 14 и 23 февраля.
Все о Лиге Европы – здесь.
Опрос
"Зенит" и "Краснодар": кто пройдет в 1/8 финала Лиги Европы?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/draws/round=2000991/
Загрузка...