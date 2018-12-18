08:16 | Футбол — Лига Европы

Карло Анчелотти: "Наполи" отнесется к "Цюриху" со всем уважением"

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Главный тренер "Наполи"  Карло Анчелотти - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с "Цюрихом".

- "Цюрих" отлично провел групповой этап. Именно поэтому мы отнесемся к сопернику со всем уважением и страстным желанием пробиться в следующий раунд, - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

Матчи пройдут 14 и 23 февраля.

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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/draws/round=2000991/

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