Карасев рассудит "Хайдук" и "Эвертон"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Хайдуком" и "Эвертоном", сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а резервным рефери – Сергей Лапочкин.

Первый матч между командами из Англии и Хорватии завершился победой "Эвертона" (2:0).

Ответная игра между "Хайдуком" и "Эвертоном" состоится 24 августа, начало игры – 22.00 по московскому времени.

На матче "Аустрия" - "Осиек" также будут работать российские судьи. В состав бригады входят Владислав Безбородов (главный арбитр), Валерий Данченко и Максим Гаврилин (ассистенты), а также Игорь Федотов (резервный судья).

Первая встреча завершилась победой австрийского клуба - 2:1.

Ответная игра также состоится 24 августа. Начало матча - 22.05 по московскому времени.