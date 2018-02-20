Карасев назначен главным арбитром на матч "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"

Россиянин Сергей Карасев рассудит ответный матч 1/16 Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Реал Сосьедад", сообщает пресс-служба УЕФА.
Его помощниками станут соотечественники: ассистенты судьи – Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительные помощники – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр – Игорь Демешко.
Первая игра, которая прошла в Испании 15 февраля, завершилась ничейным результатом - 2:2. Ответная встреча пройет в Австрии 22 февраля.
- Сергей Карасев (судья)
- УЕФА
- Реал Сосьедад
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Лига Европы
- Зальцбург
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Игорь Демешко (судья)