Карасев назначен главным арбитром на матч "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"

Россиянин Сергей Карасев рассудит ответный матч 1/16 Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Реал Сосьедад", сообщает пресс-служба УЕФА.

Его помощниками станут соотечественники: ассистенты судьи – Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительные помощники – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр – Игорь Демешко.

Первая игра, которая прошла в Испании 15 февраля, завершилась ничейным результатом - 2:2. Ответная встреча пройет в Австрии 22 февраля.