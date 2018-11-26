14:13 | Футбол — Лига Европы

Карасев, Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы

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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Бетис""Олимпиакос", информирует официальный сайт УЕФА. Встреча группы F пройдет в четверг в Севилье.

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты – Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный рефери – Роман Усачев.

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч группы F "Милан""Дюделанж". Боковые судьи – Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные ассистенты – Кирилл Левников и Василий Казарцев, четвертый рефери – Алексей Воронцов.

Еще один россиянин Алексей Еськов рассудит "Цюрих" и АЕК в матче группы A. Ассистенты на линиях – Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные помощники – Михаил Вилков и Роман Галимов, резервный арбитр – Дмитрий Сафьян.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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