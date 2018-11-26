Карасев, Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Бетис" – "Олимпиакос", информирует официальный сайт УЕФА. Встреча группы F пройдет в четверг в Севилье.

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты – Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный рефери – Роман Усачев.

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч группы F "Милан" – "Дюделанж". Боковые судьи – Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные ассистенты – Кирилл Левников и Василий Казарцев, четвертый рефери – Алексей Воронцов.

Еще один россиянин Алексей Еськов рассудит "Цюрих" и АЕК в матче группы A. Ассистенты на линиях – Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные помощники – Михаил Вилков и Роман Галимов, резервный арбитр – Дмитрий Сафьян.