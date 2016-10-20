"Карабах" одолел ПАОК, а "Фиорентина" взяла верх над "Слованом"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Фиорентина" в гостях обыграла "Слован" со счетом 3:1. В другом поединке "Карабах" одолел ПАОК и сравнялся с греческим клубом по набранным очкам, выйдя на второе место.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа J

"Карабах" (Азербайджан) – ПАОК (Греция) – 2:0 (0:0)

Голы: Кинтана, 56 (1:0). Амиргулиев, 87 (2:0).

"Карабах": Шехич, Садыгов, Гусейнов, Аголли, Медведев, Амиргулиев, Муарем (Надиров, 90), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана (Алескеров, 90), Ндлову (Мадатов, 76).

ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Леонарду, Варела, Шахов, Каньяс (Бисесвар, 59), Мендеш Родригеш, Цимирот, Джалма (Кулурис, 76), Тиам (Перейра, 66).

Предупреждения: Ндлову, 73. Амиргулиев, 80.

Судья: Йефет (Израиль).

20 октября. Баку. Стадион "Tofig Bahramov – Republic Stadium".

"Слован" (Чехия) – "Фиорентина" (Италия) – 1:3 (0:2)

Голы: Калинич, 8 (0:1). Калинич, 23 (0:2). Шевчик, 58 (1:2). Бабакар, 70 (1:3).

"Слован": Дубравка, Цоуфал, Говорка, Навратил (Бартль, 72), Вух, Сикора (Бартошак, 68), Фолпрехт, Брейте, Карафиат, Шевчик, Комличенко (Маркович, 78).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Томович, Оливера, Валеро, Бадель, Весино, Кристофоро (Бернардески, 62), Калинич (Тельо, 53), Бабакар (Санчес, 79).

Предупреждения: Брейте, 12. Карафиат, 18. Томович, 51. Навратил, 54. Валеро, 66. Бернардески, 81.

Удаление: Брейте, 84.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

20 октября. Либерец. Стадион "U Nisy".