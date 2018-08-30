"Карабах", "Лудогорец", "Дюделанж", "Сарпсборг" и "Аполлон" вышли в групповой этап Лиги Европы

"Карабах" обыграл "Шериф" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:0) и вышел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 3:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдавия) - 3:0 (2:0)

Голы: Медведев, 9 (1:0). Геррье, 42 (2:0). Озобич, 55 (3:0).

Судья: Ставрев (Македония).

30 августа. Баку. Стадион "Tofig Bahramov - Republic Stadium".

В групповой этап Лиги Европы также прошел "Лудогорец", обыгравший в ответном матче 4-го отборочного раунда "Торпедо Кт" (4:0). Общий счет по сумме двух встреч составил 5:0.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Лудогорец" (Болгария) - "Торпедо Кт" (Грузия) - 4:0 (2:0)

Голы: Мисидьян, 6 (1:0). Густаву Кампаньяру, 38 (2:0). Густаву Кампаньяру, 59 (3:0). Вандерсон, 62 (4:0).

Судья: Гестраниус (Финляндия).

30 августа. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".

"Дюделанж" стал еще одним участником группового этапа Лиги Европы. Сегодня люксембургский клуб обыграл "ЧФР" (3:2) и прошел дальше по сумме двух встреч - 5:2.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"ЧФР" (Румыния) - "Дюделанж" (Люксембург) - 2:3 (0:0)

Голы: Синани, 51 (0:1). Синани, 54 (0:2). Тюрпель, 78 (0:3). Тамбе, 85 (1:3). Омрани, 88 (2:3).

Судья: Масса (Италия).

30 августа. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

"Сарпсборг 08" уступил "Маккаби" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2), но вышел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 4:3.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 2:1 (0:0)

Голы: Ацили, 52 - с пенальти (1:0). Атар, 60 (2:0). Халворсен, 81 - с пенальти (2:1).

Судья: Диаш (Португалия).

30 августа. Нетания. Стадион "Нетания".

"Аполлон" минимально обыграл "Базель" (1:0) и вышел в групповой этап Лиги Европы по сумме двух встреч - 3:3, голы на выезде.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Аполлон" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:0 (0:0)

Гол: Кириаку, 53.

Судья: Бюке (Франция).

30 августа. Никосия. Стадион "GSP"

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