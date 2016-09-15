19:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Карабах" и "Слован" победителя не выявили, Ян Сикора забил самый быстрый гол в истории ЛЕ

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"Карабах" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сыграл вничью со "Слованом" - 2:2. Добавим, что полузащитник "Слована" Ян Сикора стал автором самого быстрого гола в истории Лиги Европы. Он отметился уже на 9-й секунде матча. Предыдущим автором самого быстрого гола в Лиге Европы являлся полузащитник "Севильи" Витоло.

Лига Европы

Группа J

"Карабах" (Азербайджан) - "Слован" (Чехия) - 2:2 (1:1)

Голы: Сикора, 1 (0:1). Мичел, 7 (1:1). Барош, 68 (1:2). Садыгов, 90+4 (2:2).

"Карабах" (Азербайджан): Шехич, Садыгов, Аголли (Мадатов, 86), Медведев, Юнусзаде, Мичел, Гараев (Исмаилов, 76), Ришард Алмейда, Кинтана, Рейналду, Ндлову (Муарем, 66).

"Слован" (Чехия): Дубравка, Латка, Цоуфал, Говорка, Бартошак, Вух, Сикора (Нитриански, 85), Фолпрехт, Бартль (Карафиат, 65), Брейте, Барош (Сукенник, 75).

Предупреждения: Аголли, 72. Мичел, 74. Вух, 90.

Судья: КЛОССНЕР (Швейцария).

15 сентября. Баку. Стадион "Dalga Arena".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Лучше бы выиграли, чем этот рекорд. Как игрок Карабаха так удачно пробил на последних секундах? Ему дай еще 100 раз пробить - не попадет.

20:32

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