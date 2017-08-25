Капитан "Злина": "Локомотив" будет самым сильным соперником в группе"

Капитан "Злина" Томаш Яничек считает "Локомотив" самым сильным соперником по группе в Лиге Европы. Помимо них в квартете оказались "Копенгаген" и "Шериф".

– Для нас это нечто новое, – цитирует Tyden Яничека. – Это будет большой опыт для нас. Фанаты, конечно, ждали более привлекательных соперников. Некоторые из них будут разочарованы. Но для нас каждая игра в Лиге Европы станет большим вызовом.

Самым привлекательным соперником будет "Копенгаген", а самым сильным – "Локомотив", я думаю. Сейчас уже нет простых соперников. Каждая игра будет сложной, но все зависит от нашей формы.