Капитан "Ворсклы" умылся собственной слюной

"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Перед началом встречи забавной эпизод случился с капитаном украинского клуба Владимиром Чеснаковым. Дело в том, что перед выходом на поле он умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов "Ворсклы".
Неожиданно... Телеоператор направил камеру на капитана "Ворсклы" Чеснакова, а @Pagolo сделал видеозапись. Я такое вижу впервые 😱😱😱 #АрсеналВорскла #разплюнуть pic.twitter.com/aKsA8XhmE5– Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 20 сентября 2018 г.
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