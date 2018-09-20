Капитан "Ворсклы" умылся собственной слюной

"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Перед началом встречи забавной эпизод случился с капитаном украинского клуба Владимиром Чеснаковым. Дело в том, что перед выходом на поле он умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов "Ворсклы".