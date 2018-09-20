23:58 20 сентября | Футбол — Лига Европы

Капитан "Ворсклы" умылся собственной слюной

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"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Перед началом встречи забавной эпизод случился с капитаном украинского клуба Владимиром Чеснаковым. Дело в том, что перед выходом на поле он умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов "Ворсклы". 

 

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