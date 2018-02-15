Капитан "Селтика": "Надеюсь, мы не пропустим от "Зенита" дома и забьем в России"

Капитан "Селтика" Скотт Браун считает, что его команде может помочь в матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" то, что российский клуб не провел ни одной официальной встречи после зимней паузы. По его словам, товарищеские игры помогли сине-бело-голубым набрать форму.

– Нам может помочь то, что у "Зенита" был зимний перерыв, но я никогда раньше не играл против российской команды после зимнего перерыва, – цитирует пресс-служба "Селтика" Брауна. – У них был целый ряд товарищеских игр, это позволило им быть в неплохом состоянии, но, наверное, в не столь хорошем, как если бы они играли в чемпионате.

Первый матч будет в Шотландии, поэтому нам надо вынести из нее максимум пользы. Нам надо быть храбрыми, показать свои сильные стороны в противостоянии с топ-командой – "Зенитом". Мы можем забить в любой момент, у нас есть топовые футболисты. Надеюсь, мы сможем не пропустить дома и забьем в России.

Российские клубы отличаются физической мощью, они хорошо организованы, знают, в какой футбол надо играть. Мы просматривали игры "Зенита", в том числе и выездные в Лиге Европы. Мы продумали, как будем защищаться и атаковать, мы проработали все аспекты игры.

Напомним, матч против "Селтика" станет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.