Капитан "Црвены Звезды": "Потенциал Васина можно было заметить еще в "Мордовии"

Капитан "Црвены Звезды" Митчелл Дональд после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0) сказал, что был рад пообщаться с игроком обороны армейцев Виктором Васиным. Суринамский полузащитник и российский защитник вместе выступали в "Мордовии" с 2014 по 2015 год.

– Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень, – цитируют "Известия" Дональда. – Говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

– Удивило ли вас, что сегодня он – один из лучших защитников РФПЛ, основной игрок национальной сборной России?

– Нет, это не стало для меня сюрпризом. Когда мы выступали за "Мордовию", можно было заметить его потенциал. По его игре сразу было видно, что он способен выступать на самом высоком уровне. Я рад, что его карьера идет вверх, так и должно быть. Желаю ему успехов!

– В "Мордовии" вашим тренером был Юрий Семин. Вам известно, что сейчас он тренирует "Локомотив", который возглавляет турнирную таблицу РФПЛ?

– Да, конечно, я знаю, что его команда сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится в Москве 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.