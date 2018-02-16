02:42 | Футбол — Лига Европы

Каллум Макгрегор: "В Санкт-Петербурге нас ждет сложное испытание"

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Форвард "Селтика" Каллум Макгрегор после первой встречи 1/16 финала Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:0) отметил, что его команда выполнила план на игру. По словам нападающего, ответный матч в Санкт-Петербурге 22 февраля будет сложным испытанием.

– Нам много рассказывали о "Зените", – сказал в эфире STV Макгрегор. – В итоге каждый из нас понял, что нужно делать, и мы выполнили план на игру. В последние 20 минут мы чувствовали, что нужно играть более открыто, и мы добились своего. Теперь у "Селтика" есть преимущество перед ответным матчем, но все равно нас ждет сложное испытание.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Romka3101

igogohruhru...Да Вы КВН-щик от Бога

03:22

igogohruhru

Это он про погоду.

02:54

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