Калачев - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев вошел в команду недели Лиги Европы. Он принял непосредственное участие в разгроме "Спарты" (4:0) в матче 1/16 финала турнира. Также стоит отметить попадание в символическую сборную Фрэнка Ачеампонга из "Андерлехта". Он сделал дубль в поединке с "Зенитом" (2:0).
Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом: Онана ("Аякс") - Калачев ("РОСТОВ"), Нуман Чюрюксу ("Османлыспор"), Хеведес ("Шальке") - Тусар ("Лион"), Бернардески ("Фиорентина"), Миличевич ("Генк"), Ачеампонг ("Андерлехт") - Джеко ("Рома"), Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Ляказетт ("Лион").
Introducing the #UEL Team of the Week...– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 февраля 2017 г.
Lacazette, Ibrahimovic & Džeko - what a strikeforce! 💪 pic.twitter.com/juTtoW5M5n
shpasic
а где же капитанишка?
14:15
Свинству Бой!
А где трухлявая кокошка....у-ха-ха.
14:06