Калачев - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев вошел в команду недели Лиги Европы. Он принял непосредственное участие в разгроме "Спарты" (4:0) в матче 1/16 финала турнира. Также стоит отметить попадание в символическую сборную Фрэнка Ачеампонга из "Андерлехта". Он сделал дубль в поединке с "Зенитом" (2:0).

Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом: Онана ("Аякс") - Калачев ("РОСТОВ"), Нуман Чюрюксу ("Османлыспор"), Хеведес ("Шальке") - Тусар ("Лион"), Бернардески ("Фиорентина"), Миличевич ("Генк"), Ачеампонг ("Андерлехт") - Джеко ("Рома"), Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Ляказетт ("Лион").