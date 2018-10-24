Как бы поступил с Глушаковым Джеррард? Отвечает он сам

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спартаком" ответил на вопрос спецкора "СЭ", касающийся конфликта между бывшим главным тренером московского клуба Массимо Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

– Месяц назад в "Спартаке" произошел большой скандал: капитан команды Денис Глушаков поставил лайк под постом в соцсетях с критикой главного тренера Массимо Карреры и был сослан в молодежный состав, где пребывал вплоть до отставки Карреры. Как поступили бы вы, если бы игрок поступил так по отношению к вам?

– Моя дверь всегда открыта для игроков, я готов к критике, готов ее принять, если она конструктивна. С другой стороны, соцсети – не лучшее место, чтобы выступать с критикой своего босса, будь то футбол или любое другое занятие. Это не самое удачное решение. Надо проявлять уважение к своему боссу, и тогда отдача будет более позитивной. (Игорь Рабинер)