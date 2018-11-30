15:24 | Футбол — Лига Европы

Кафельников перевел деньги болельщику, напавшему на Глушакова

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Олимпийский чемпион и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников оказал материальную помощь фанату красно-белых, который выбежал на поле во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

Кафельников перевел ему 10 тысяч рублей, сообщив об этом в своем Твиттере.

Напомним, что на 70-й минуте встречи болельщик Мирослав Голунов выбежал с трибуны B и подбежал к полузащитнику Денису Глушакову. В результате завязалась потасовка. Разбушевавшегося болельщика от Глушакова оттеснили футболисты красно-белых, они же передали его в руки полиции.

В итоге Голунова арестовали и посадили в тюрьму на 10 суток.

Фанат, напавший на Глушакова, арестован. Но он не жалеет о своем поступке
 

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/KYevgeni/with_replies

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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