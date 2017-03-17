00:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

К голу "МЮ" привели две ошибки Кудряшова

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Первый мяч в воротах "Ростова" на 71-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" оказался после неудачных действий защитника гостей Федора Кудряшова.

Сначала он отдал небрежную передачу поперек поля в районе центрального круга, а когда ее перехватили, попытался отнять мяч в подкате вместо того, чтобы быстро оттянуться назад, перекрыть направление возможной передачи и контролировать зону правого инсайда, за которую и отвечал в этом матче.

В итоге Кудряшов был "отыгран", отстал от эпизода, в пустую зону легко ворвался Генрих Мхитарян, без помех дошел до штрафной и прострелил вдоль ворот. Недоработал эпизод и другой защитник гостей – Миха Мевля, который мог помешать Хуану Мате замкнуть прострел, но в последний момент остановился и позволил испанцу отправить мяч в сетку. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ser958

А шансы были!!!Не было"Калачика"!!!

01:25

igogohruhru

Ибрагимович сделал очень хороший пас. Мевля мог разве только сам забить в свои ворота.

01:16

Противник осень-весна

Федор - лучший все равно! Ошибок не бывает у тех, кто ничего не делает!

01:04

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