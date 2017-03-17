К голу "МЮ" привели две ошибки Кудряшова

Первый мяч в воротах "Ростова" на 71-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" оказался после неудачных действий защитника гостей Федора Кудряшова.

Сначала он отдал небрежную передачу поперек поля в районе центрального круга, а когда ее перехватили, попытался отнять мяч в подкате вместо того, чтобы быстро оттянуться назад, перекрыть направление возможной передачи и контролировать зону правого инсайда, за которую и отвечал в этом матче.

В итоге Кудряшов был "отыгран", отстал от эпизода, в пустую зону легко ворвался Генрих Мхитарян, без помех дошел до штрафной и прострелил вдоль ворот. Недоработал эпизод и другой защитник гостей – Миха Мевля, который мог помешать Хуану Мате замкнуть прострел, но в последний момент остановился и позволил испанцу отправить мяч в сетку. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"