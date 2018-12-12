Измайлов прилетел в Испанию с фанатами и не стал комментировать ситуацию вокруг Глушакова

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов воздержался от комментариев по поводу разгорающегося скандала вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

На вопрос спецкора "СЭ" о Глушаков вице-президент клуба отвечать не стал, сославшись на то, что это личная жизнь игрока.

Измайлов вместе с генеральным директором красно-белых Сергеем Родионовым прилетели в Валенсию в эконом-классе в одном самолете с многочисленными фанатами "Спартака". Оба руководителя спокойно долетели и прошли паспортный контроль. В Валенсии их встретил матч-агент Томас Цорн. (Дмитрий Зеленов)

"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, онлайн-трансляция, 13 декабря, начало – в 20.55 по московскому времени

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"