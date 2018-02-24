Измайлов пригласил главу ла лиги в Москву, чтобы набраться опыта проведения матчей

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сказал, что испанская полиция не смогла обеспечить безопасность российских болельщиков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". По его словам, из-за этого поклонники красно-белых были вынуждены защищаться самостоятельно.

Также Измайлов ответил президенту ла лиги Хавьеру Тебасу, назвавшему российских болельщиков "варварами", а также призвавшему УЕФА и ФИФА запретить им посещение гостевых матчей.

Напомним, перед матчем "Атлетик" – "Спартак" в районе стадиона "Сан-Мамес" произошли столкновения между болельщиками российской и испанской команд. По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов.

– Будучи членами большой футбольной семьи, мы резко осуждаем произошедшее и готовы оказать любое содействие в расследовании УЕФА, – цитирует RT Измайлова. – Хочется верить в то, что установка истинных причин произошедшего поможет не только найти виновных в случившемся, но и избежать подобного в дальнейшем. Футбол должен оставаться игрой объединяющей людей, а не полем для военных действий. В Бильбао прибыли обычные болельщики, семьи, женщины. Все они, направляясь к стадиону, подверглись провокационным нападкам со стороны гостей, которые помимо прочего использовали пиротехнику и палки. Местная полиция не смогла полноценно обеспечить безопасность нашим людям, следовательно, большинству из них пришлось защищаться самостоятельно. Не говоря уже о том, что многие вообще не смогли попасть на стадион, так как трибуны закрыли на вход в нарушение регламента УЕФА.

Что касается господина Тебаса, на его месте я бы не стал говорить того, чего не видел своими глазами. В отличие от него я был на этой игре, также как на матче в Севилье, где уровень подготовки был недалек от того, что было в Бильбао. Предлагаю президенту ла лиги вместе с коллегами посетить любой матч "Спартака", для того чтобы набраться опыта, знаний и навыков для проведения игр на высочайшем профессиональном уровне. Как со стороны сил безопасности, так и со стороны сервиса и удобства для зрителей. И после этого пусть заберет свои слова про "варваров" обратно и принесет извинения за необдуманные фразы, если, конечно, хватит достоинства и мужества. Пусть считает это официальным приглашением.

Кастеты и штопор. С чем испанские ультрас шли на фанов "Спартака" //

Открыто ли дисциплинарное дело в отношении "Спартака"? Кого называют зачинщиком инцидентов? //

В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков