Измайлов пригласил главу ла лиги в Москву, чтобы набраться опыта проведения матчей

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сказал, что испанская полиция не смогла обеспечить безопасность российских болельщиков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". По его словам, из-за этого поклонники красно-белых были вынуждены защищаться самостоятельно.
Также Измайлов ответил президенту ла лиги Хавьеру Тебасу, назвавшему российских болельщиков "варварами", а также призвавшему УЕФА и ФИФА запретить им посещение гостевых матчей.
Напомним, перед матчем "Атлетик" – "Спартак" в районе стадиона "Сан-Мамес" произошли столкновения между болельщиками российской и испанской команд. По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов.
– Будучи членами большой футбольной семьи, мы резко осуждаем произошедшее и готовы оказать любое содействие в расследовании УЕФА, – цитирует RT Измайлова. – Хочется верить в то, что установка истинных причин произошедшего поможет не только найти виновных в случившемся, но и избежать подобного в дальнейшем. Футбол должен оставаться игрой объединяющей людей, а не полем для военных действий. В Бильбао прибыли обычные болельщики, семьи, женщины. Все они, направляясь к стадиону, подверглись провокационным нападкам со стороны гостей, которые помимо прочего использовали пиротехнику и палки. Местная полиция не смогла полноценно обеспечить безопасность нашим людям, следовательно, большинству из них пришлось защищаться самостоятельно. Не говоря уже о том, что многие вообще не смогли попасть на стадион, так как трибуны закрыли на вход в нарушение регламента УЕФА.
Что касается господина Тебаса, на его месте я бы не стал говорить того, чего не видел своими глазами. В отличие от него я был на этой игре, также как на матче в Севилье, где уровень подготовки был недалек от того, что было в Бильбао. Предлагаю президенту ла лиги вместе с коллегами посетить любой матч "Спартака", для того чтобы набраться опыта, знаний и навыков для проведения игр на высочайшем профессиональном уровне. Как со стороны сил безопасности, так и со стороны сервиса и удобства для зрителей. И после этого пусть заберет свои слова про "варваров" обратно и принесет извинения за необдуманные фразы, если, конечно, хватит достоинства и мужества. Пусть считает это официальным приглашением.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/486158-spartak-o-besporyadkah-v-bilbao
Fenixx
У Локо пускай УльтраФаны спартака набираются опыта в плане дисциплины!!!
02:24
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:29
Дядька
Свинарник нигде не любят. Ни в Басконии ни в Андалузии. И правильно делают. В России тоже самое.
01:21
MarkThess
До чего наглые рожи.Вы когда городом стали.Все ещё мотаются в Испанию ,апельсины собирать.
00:03
shpasic
в Лужниках пусть опыта набирается - через коридор полицейских по грязи два часа до метро будет топать))
00:00
баламошка
Европа - такая Европа, что просто трындец. Им бы самим со своей жизнью грешной не мешало разобраться, а потом других учить. Испашки пусть вон с Котолунью и басками разберутся. П.С. А англичашки поганые бибисишные пусть вернут Фолклендские острова Марадоне.
23:16 24 февраля
баламошка
Promesov И это правильно! Давно надо было с таким заявлением выступить. Напомню, 10 человек получили колото-ножевые раны по результатам нападения баских радикалов.///////////А в испашки, видите чего говорят... По поводу ран скажуть, что это российские камикадзе сами начали себя резать)
23:14 24 февраля
Promesov
И это правильно! Давно надо было с таким заявлением выступить. Напомню, 10 человек получили колото-ножевые раны по результатам нападения баских радикалов.
23:05 24 февраля
все будет х...о
P. S. Немытая Россия говорили французы! Чешутся от блох и вспоминают, что бани придумали в России..
22:22 24 февраля
все будет х...о
Эти слова, да европейцам в уши... Все и так знают, что русские не варвары! Но они хотят так думать и хотят, чтобы так думали все! Кто не подчиняется европейцам и амепиканцам-все варвары! Так было с 10 века и по сей день..
22:20 24 февраля