Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал"​ – "Спартак" отдельно от команды. Руководители красно-белых полетели утренним рейсом "Аэрофлота" Москва – Валенсия за сутки до игры. Оба заняли места в эконом-классе наряду с многочисленными болельщиками. (Дмитрий Зеленов)

"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, онлайн-трансляция, 13 декабря, начало – в 20.55 по московскому времени