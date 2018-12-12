07:45 | Футбол — Лига Европы

Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом

Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал"​ – "Спартак" отдельно от команды. Руководители красно-белых полетели утренним рейсом "Аэрофлота" Москва – Валенсия за сутки до игры. Оба заняли места в эконом-классе наряду с многочисленными болельщиками. (Дмитрий Зеленов)

"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, онлайн-трансляция, 13 декабря, начало – в 20.55 по московскому времени

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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