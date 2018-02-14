Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прилетел из Санкт-Петербурга в Глазго, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что команда отправилась в Шотландию из Анталии. Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста.

Иванович ранее получил травму и только 7 февраля приступил к тренировкам в общей группе. Матч "Селтик" – "Зенит" пройдет 15 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.