Иванович и Паредес - в команде недели Лиги Европы

Футболисты "Зенита" Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА. Напомним, вчера сине-бело-голубые обыграли "Селтик" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0, один из голов забил Иванович.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Антони Лопеш ("Лион"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Баштуш ("Лацио"), Лукаш Гейда ("Виктория"), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов ("Астана"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Леандро Паредес ("Зенит"), Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мунас Даббур ("Зальцбург").
- Зенит СПб
- Спортинг Л
- Лацио
- Лион
- АЕК Афины (футбол)
- Бранислав Иванович
- Астана (футбол)
- Виктория Пльзень
- Чиро Иммобиле
- Зальцбург
- Баштуш Кисанга
- Антони Лопеш
- Мунас Даббур
- Леандро Паредес
- Михалис Бакакис
MEC
А что там делает Паредес? Должен быть Кузяев!
15:59 23 февраля
shpasic
почему Глушакова нет?
12:52 23 февраля