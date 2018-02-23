Иванович и Паредес - в команде недели Лиги Европы

Футболисты "Зенита" Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА. Напомним, вчера сине-бело-голубые обыграли "Селтик" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0, один из голов забил Иванович.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Антони Лопеш ("Лион"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Баштуш ("Лацио"), Лукаш Гейда ("Виктория"), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов ("Астана"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Леандро Паредес ("Зенит"), Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мунас Даббур ("Зальцбург").