Иванович и Эрнани - в "старте" "Зенита" на матч с "Андерлехтом"

Стал известен состав "Зенита" на матч 1/16 финала против "Андерлехта". С первых минут на поле появятся защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эрнани, для которых игра станет первой официальной в составе сине-бело-голубых. Стоит отметить включение в заявку Данни, который пропустил первую половину сезона из-за травмы.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин, Иванович, Нету, Хави Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиану, Шатов, Жирков, Кокорин, Дзюба; запасные - Бабурин, Анюков, Ломбертс, Маурисиу, Данни, Юсупов, Мак.

Игра начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Андерлехт" - "Зенит"