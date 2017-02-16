21:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иванович и Эрнани - в "старте" "Зенита" на матч с "Андерлехтом"

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Стал известен состав "Зенита" на матч 1/16 финала против "Андерлехта". С первых минут на поле появятся защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эрнани, для которых игра станет первой официальной в составе сине-бело-голубых. Стоит отметить включение в заявку Данни, который пропустил первую половину сезона из-за травмы.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин, Иванович, Нету, Хави Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиану, Шатов, Жирков, Кокорин, Дзюба; запасные - Бабурин, Анюков, Ломбертс, Маурисиу, Данни, Юсупов, Мак.

Игра начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Андерлехт" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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