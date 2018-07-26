Иван Пауревич: "Шансы на проход до сих пор 50 на 50"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич прокомментировал результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Домжале" (0:0). Хавбеку не удалось реализовать выход один на один.

- Не удалось лучше пробить, немного концентрации не хватило, все-таки первая официальная игра в сезоне, - сказал Пауревич. - В принципе действовали нормально, много моментов создали, по нашим воротам, если не ошибаюсь, ударили лишь раз. К сожалению, не забили, но это только первая часть противостояния, там, думаю, у нас будут хорошие шансы.

- Насколько для Йокича была принципиальной игра против своих соотечественников?

- Перед игрой у него было хорошее настроение, рассказал, что "Домжале" является хорошим клубом. Это для нас дебют в еврокубках, а они уже играли. Постараемся в гостях забить.

- Во втором тайме показалось, что "Уфа" еще далека от физических кондиций?

- Первая игра в сезоне обычно всегда получается такой сложной, иногда не сразу понимаешь где находишься, когда останавливаешься. Но все равно действовали неплохо, еще бы реализацию подтянуть.

- Сильно ли Сергей Томаров поменял “Уфу”?

- Тренер очень хорошо работает, готовил нас очень хорошо, мы рады работать с ним.

- Как команда расценивает этот результат, больше удовлетворения или недовольства?

- Реализация - отрицательный момент, но самой игрой можем быть достаточно довольны, сами понимаем, что нужно двигаться дальше.

- Многим русским клубам тяжело играть на Балканах, почему так происходит?

- Там техничные игроки, которые предпочитают действовать в пас, частично это мы сегодня увидели, думаю, что шансы остались 50 на 50. Хорошо, что они не забили, если первыми там откроем счет, то будет легче играть.

- Сегодня пришло больше 11 тысяч человек, это давило на вас?

- Наоборот, помогало, гнало вперед, хочу поблагодарить их, надеюсь, что они видели, как мы боролись, старались, но еще есть игра, нужно проходить в следующий раунд. (Иван УРАЛЬСКИЙ)