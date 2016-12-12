Иван Новосельцев: "Я уже играл с "Андерлехтом", его можно проходить"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что знаком с "Андерлехтом". Игрок провел два матча против бельгийцев в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, выступая за "Ростов". Донская команда тогда прошла своего соперника.

- Об "Андерлехте" знаю, что это хорошая команда, которую можно проходить, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Новосельцева. - Когда выступал за "Ростов", играл против них. "Андерлехт" похож на "Аякс": в команде играют молодые, быстрые ребята, но с голландцами было сложнее.



"Зенит" имеет больше еврокубкового опыта. Думаю, мы должны пройти бельгийцев, хотя в футболе бывает все. В целом, жребием доволен.