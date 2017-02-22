Иван Данильянц: "Состав "Ростова" не будет связан с результатами первого матча"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" подчеркнул, что на поле выйдет сильнейший состав, передает из Праги спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По его словам, подбор исполнителей никак не будет зависеть от результата первой встречи, которая закончилась в пользу ростовчан со счетом 4:0.

- Чехи на своей пресс-конференции отмечали высокую физическую готовность. Означает ли это, что зимняя пауза прошла для вас безболезненно? - вопрос Данильянцу.

- Ребята были в хорошем состоянии в первой игре. Следствие ли это настроя или "физики" - посмотрим завтра. Это все непросто, потому что на сборах мы сыграли полных 90 минут основным составом только в одном матче. Если и завтра будет хорошее движение и агрессивность - можно будет говорить о хорошей готовности.

- Будет ли какая-то ротация состава?

- Состав никак не связан с результатом прошлого матча. Никаких послаблений не будет. Тренерский совет будет обсуждать, кто достоин выйти завтра. Будет играть сильнейший состав.