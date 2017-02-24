01:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иван Данильянц: "Ростов" мог сыграть и лучше, но подсознательно в голове сидело, что выход уже обеспечен"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Ростова" Иван Даниьянц после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1) отметил, что его команде есть моменты, которые необходимо обсудить. По словам специалиста, ростовчане могли сыграть лучше, но держали в голове результат первой встречи, которая заврешилась разгромом чешской команды со счетом 4:0.

- Был разный футбол сегодня в исполнении нашей команды. Сначала многое удавалось и свое преимущество мы реализовали в забитый гол - получилось динамичное взаимодействие и хорошая атака. Потом снизили активность. Мы могли сыграть и лучше, но подсознательно у ребят сидело в голове, что выход уже обеспечен. В итоге сбросили обороты, и у соперника стали возникать возможности даже в меньшиньстве. Результат итоговый положительный, но по ходу матча появилось много моментов, которые надо обсудить с ребятами для подготовки к дальнейшим играм. Всех поздравляем с большой победой - и приехавших сюда, и болевших за нас у телевизоров. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Басист

Спасибо за проход в следующий раунд! МУ-ЖИ-КИ!!!

02:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ