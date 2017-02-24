Иван Данильянц: "Ростов" мог сыграть и лучше, но подсознательно в голове сидело, что выход уже обеспечен"

Главный тренер "Ростова" Иван Даниьянц после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1) отметил, что его команде есть моменты, которые необходимо обсудить. По словам специалиста, ростовчане могли сыграть лучше, но держали в голове результат первой встречи, которая заврешилась разгромом чешской команды со счетом 4:0.

- Был разный футбол сегодня в исполнении нашей команды. Сначала многое удавалось и свое преимущество мы реализовали в забитый гол - получилось динамичное взаимодействие и хорошая атака. Потом снизили активность. Мы могли сыграть и лучше, но подсознательно у ребят сидело в голове, что выход уже обеспечен. В итоге сбросили обороты, и у соперника стали возникать возможности даже в меньшиньстве. Результат итоговый положительный, но по ходу матча появилось много моментов, которые надо обсудить с ребятами для подготовки к дальнейшим играм. Всех поздравляем с большой победой - и приехавших сюда, и болевших за нас у телевизоров. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)