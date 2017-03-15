Иван Данильянц: "Ростов" едет в Англию с надеждой на чудеса"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" выразил надежду, что его команда сможет выйти в следующий раунд турнира. Встреча пройдет 16 марта в Манчестере и начнется в 23.05 по московскому времени.

– Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало, – приводит официальный сайт УЕФА слова Данильянца. – У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей.