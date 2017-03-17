Иван Данильянц: "Ростов" достойно представил Россию в еврокубках"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подчеркнул, что его подопечные показали характер в матче /8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1). По словам специалиста, желто-синие могли сравнять счет в этой встрече.

- По впечатлениям этот матч стал еще одним праздником и для болельщиков, и для команды, - сказал Данильянц в эфире программы "Все на матч". - Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника. Эта команда обладает традициями, историей, трофеями.

"Ростов" продемонстрировал характер, сплоченность и боевой дух. До самого конца матча сохранялась интрига. Мы закончили игру в атаке с хорошими шансами на то, чтобы сравнять счет.

Мы благодарны нашим болельщикам, которые верили в нас, несмотря на то, что нам противостоял соперник, намного превосходящий команду и в силе, и в мастерстве. Они все равно были в Манчестере на трибуне. Мы слышали их. Благодарны им за поддержку не только в этой встрече, а во всем еврокубковом сезоне. Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков