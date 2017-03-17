Иван Данильянц: "Пропустили с контратаки, как и в матче с "Баварией"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что команда не была статистом на поле, но допустила ошибку, которая привела к голу. По его словам, это случилось в тот момент, когда команда уже успокоила игру.

- Наша команда провела еще один исторический матч против одной из лучших команд мира, - заявил Данильянц. - Мы быи настроены на борьбу, не были статистами, несмотря на целый ряд голевых моментов у хозяев. Нам удалось также создать немало моментов и сохранить интригу до финального свистка, достойно представив город, клуб и страну в престижных европейских турнирах. Очень благодарны всем болельщикам, которые верили в нас, вели нас по этому непростому пути и позволили нам так высоко подняться в евротурнирах.

- Есть ли сожаление, что одна ошибка привела к голу и проигрышу?

- Прежде всего мы ощущаем позитив и чувство благодарности, что достойно сыграли, несмотря на кадровые потери и прочие обстоятельства. Действительно, пропустили тогда, когда уже успокоили игру, отодвинули от своих ворот и владели инициативой, и публика уже начала посвистывать своим, но мы допустили потерю и в контратаке пропустили гол. Так было и с "Баварией", когда пропустили дважды с контратак. Сожалений намного меньше, чем благодарности за этот сезон

- Были ли у вас контакты с присутствовавшим на игре Черчесовым?

- Наверняка ребята знали, что Саламыч здесь, но прямых контактов не было, чтобы не перетянуть гайки. Опосредованно это обстоятельство наверняка отразилось позитивно на кандидатах в сборную.

- Что за приоритеты теперь у вас в чемпионате России?

- Нам было непросто играть на два фронта, потмоу что нас есть амбиции на обоих. На первом месте у нас стояли еврокубки и мне очень приятно еще раз отметить что Курбан Бекиевич смог подтвердить высокий уровень, как он вел команду несмотря на все сложности. Когда сейчас подведена позитивная черта, надо будет снова ребят как-то мотивировать на чемпионат, где соперники другого уровня. Нам нужно многое наверстать, многое было упущено. Надеюсь, что хватит сил довести это сезон успешно до конца.

- Как вам прием в Манчестере?

- Когда мы сейчас спускались с трибуны, нам приходилось идти против потока болельщиков. Многие из них нас благодарили и желали удачи. Это было признанием, что наша команда оказалась достойное сопротивление. Была отличная атмосфера и признание заслуг наших игроков в этом матче.(Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)