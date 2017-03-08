Иван Данильянц: "Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" согласился с наставником соперника Жозе Моуринью по поводу качества газона на стадионе "Олимп 2". Однако, по его словам, команды будут в равных условиях.

Напомним, что Моуринью раскритиковал качество газона на арене в Ростове-на-Дону. Как заметил португалец, он не ожидал увидеть такие условия.

– Моуриньо раскритиковал поле. Что вы думаете об этом?

– Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере. Там совсем другое качество полей. Мы живем в других реалиях. Но поле будет одинаковым для всех и создаст проблемы обеим командам. Это реалии, которые нужно иметь в виду, вот и все.

– Моуриньо хочет отмены матча из-за состояния поля. Что вы об этом думаете – перегибает ди Моуриньо палку?

– Я не помню, чтобы были такие прецеденты. Мы уже сыграли матч со "Спартой" на даже худшем поле. Вообще эти вопросы не в нашей компетенации, это скорее к УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на идеальном поле, но к сожалению это невозможно в данном случае.

– Моуриньо опасается травм. Есть ли у вас такие опасения за своих игроков?

– Конечно, игра не исключает травм ни при каких обстоятельствах, даже на идеальных полях. Это контактный вид спорта. Конечно, поле повышает этот риск, оно действительно ужасное. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)