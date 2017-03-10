Иван Данильянц: "Поедем в Манчестер с надеждой совершить чудо"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) поблагодарил болельщиков за поддержку, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист подчеркнул, что в ответной игре команда постарается совершить чудо.

– Вы надеетесь на успех в Англии?

– Мы едем с надеждой совершить чудо, которых уже было немало. Но у нас непростой отрезок сезона, игры предстоят 12, 16 и 19 марта, с перелетами. Но мы будем отмобилизованными и будем играть с полной отдачей сил.

– Что скажете о болельщиках?

– Им большая благодарность. Многое из того что нам удалось совершить в этом сезоне – зависело от болельщиков и их поддержки. Мы чувствовали их дыхание и поддержку весь матч сегодня, огромное всем спасибо.

– В раздевалку сейчас заходили министр Мутко и губернатор Голубев. Что они сказали?

– Они поблагодарили ребят за хорошую игру и за то, что достойно представляют Россию в евротурнире. И за очки, которые поднимают Россию в европейской табели о рангах. Кроме того, они пожелали успеха в дальнейшем.