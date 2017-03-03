Иван Данильянц: "Наверное, у Моуринью не особо приятные воспоминания от игр против команд Бердыева"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 18-го тура чемпионата России против "Томи" (6:0) отметил, что минувшая встреча не была подготовкой к матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист подчеркнул, что англичане будут удивлены качеством газона на стадионе "Олимп-2".

– Сегодня был боевой состав. Означает ли это, что больше не будет жертв матчами чемпионата перед еврокубками?

– Прежде всего, благодаря этим жертвам мы получили игры с "Манчестер Юнайтед". Приоритеты были расставлены грамотно – мы правильно готовились к играм, которые на порядок выше уровнем. Сейчас у нас игры 9, 12 и 16 марта, со второго дня на третий. В каком состоянии будет команда после "Манчестер Юнайтед" и не потребует ли это ротации – давайте не будем забегать вперед. Это команда другого порядка, играть с ней почетно и приятно, это требует колоссальной мобилизованности и ответственности. Надеемся, что сумеем подойти в оптимальной форме – и психологически, и физически. И что будет полный стадион. Может, конечно, кого-то потеряем из болельщиков из-за слишком дорогих билетов. Те, кто пришли сегодня – это истинные болельщики.

– Как скажется качество газона на игре с "Манчестер Юнайтед"?

– Оно одинаковое для всех, но проблемой будет все равно. Вы, наверное, видели, на каком отличном газоне играл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка английской лиги – настоящий ковер. Вот они приедут сюда и удивятся, мягко говоря.

– Бердыев уже играл с Моуринью...

– Высказался уже на это счет Моуринью, воспоминания не особо приятны для него, наверное. Мы должны были дома выигрывать, но сыграли вничью, упустили победу на последней минуте, и проиграли в гостях. Хорошая игра получилась. Да, это еще одно противостояние Бердыев – Моуринью.

– А сегодня это была тренировка с повышенной ответственностью?

– Курбан Бекиевич сказал ребятам перед игрой: "Не рассматривайте это как прогулку. Я буду смотреть, делать выводы, кто готов играть с "Манчестер Юнайтед".