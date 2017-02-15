Иван Данильянц: "Надеюсь, "Ростов" будет настроен достаточно серьезно на игру со "Спартой"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что его впечатлили результаты "Спарты" в национальном чемпионате, а также отметил, что на этой стадии Лиги Европы нет слабых соперников. 16 февраля российский клуб встретится со "Спартой" в матче 1/16 финала турнира.

– Вы несколько изолированно работали на сборах, и "Спарта" жаловалась, что у нее были проблемы с получением информации о вас...

– Мы вообще не любители пиар-кампаний, мы любим тишину, – сказал Данильянц. – Серьезные вещи делаются в тишине. Главное, что нам требовалось на сборах – это увидеть команду с засученными рукавами, готовую играть для болельщиков. Кстати, нас вчера в аэропорту встречали некоторые фанаты, и даже в Анталье люди останавливали, фотографировались, желали успеха, и эти люди не обязательно были из Ростова.

– А сами вы смогли "Спарту" узнать?

– Мы, разумеется, рассматривали их подготовку, и ее результаты впечатляют. В 8 матчах они 6 раз победили и дважды сыграли вничью, забили 22 гола и пропустили только два. Это достаточно серьезный соперник – по всем играм, которые мы смогли увидеть, они оставили хорошее впечатление.

– Полузащитник "Спарты" Ваха сказал после жеребьевки, что "Ростов" – худший вариант. А что вы можете сказать о сопернике?

– В эту стадию редко проходят случайные команды. "Спарта" очень организованная, много забивает, мало пропускает, заслуживает уважения и внимания. Ребята это понимают, и надеюсь, что будут настроены достаточно серьезно. Хотя у нас есть опыт игры с грандами в Лиге чемпионов, здесь слабых соперников тоже не бывает.

– Как скажется на вашей подготовке отсутствие Росицки?

– Мы готовились против "Спарты" в целом. В ее составе есть много хороших футболистов. Уделяем внимание каждому игроку, но в основном как части команды. Никого как-то особо не выделяем, каждый игрок у них подготовлен. Тем более, что "Спарта" сильна как команда, в клубе такого уровня слабых звеньев быть не может. На этой стадии ко всем отношение серьезное. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)