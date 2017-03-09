20:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иван Данильянц: "Может ли "Ростов" обыграть "Манчестер Юнайтед"? Безусловно!"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" отметил, команда должна быть заряжена на борьбу, чтобы добиться положительного результата. Специалист подчеркнул, что состав англичан не стал сюрпризом для российской команды.

– Надеюсь, что ребята осознают всю важность игры, – сказал во флеш-интервью Данильянц. – Мы рассчитываем, что у команды будет возможность бороться за победу в этой игре. Прежде всего, мы должны быть командой, которая заряжена на борьбу. Все остальное покажет игра.

Моуринью перед игрой сказал, что будет выбирать состав, исходя из качеств футболиста и состояния нашего поля. Я согласен с ним, что игра будет не про креатив, а про борьбу. Это стиль английского футбола, мы такой игры и ждем.

Может ли победить "Ростов"? Безусловно! Мы рассчитываем, что так и будет.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

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