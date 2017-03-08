Иван Данильянц: "Мхитарян? Не стал бы недооценивать никого в "МЮ"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" отметил, что класс соперника выше. Однако, по его словам, команда будет стремиться и забить, и не пропустить.

– Что вы думаете о Мхитаряне как об игроке и о вашем соотечественнике?

– Мне очень приятно, что мой соотечественник играет в команде такого уровня. Но я бы не стал недооценивать никого в "Манчестер Юнайтед", там очень много опасных игроков. Вот еще что – завтра на трибуне будет много армян, которые будут, с одной стороны, поддерживать Мхитаряна, но с другой – желать, чтобы "Ростов" выиграл. Один из таких болельщиков сказал мне сегодня в аэропорту, что они собираются кричать Мхитаряну по-армянски "не забивай!".

– Вы выиграли у "Баварии" и хорошо сыграли с "Атлетико". Как оцениваете шансы против "Манчестера"?

– Для нас матчи против всех соперников в этом евросезоне были в разряде самых важных – включая и игры с "Андерлехтом", "Аяксом" и все последующие. Матч с "Манчестером" будет таким же. Мастерство всех наших оппонентов было выше, и нам необходимо было приобретать опыт борьбы на столь высоком уровне. То же самое будет и завтра.

– Завтра будет важнее забить или не пропустить?

– Хорошо бы не или-или. Лучше забить и не пропустить. Надо помнить, что эта дуэль состоит из двух встреч. Например, мы легко пропустили два мяча от "Андерлехта" дома и имели не лучший расклад перед выездом, но нам удалось победить в Брюсселе. Конечно, будем стремиться и забить, и не пропустить. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)