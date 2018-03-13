Итальянская бригада арбитров рассудит "Зенит" и "Лейпциг"

УЕФА на официальном сайте сообщил, что на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Лейпцигом" будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Первая встреча между этими командами завершилась поражением российского клуба - 1:2.
Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
konovalovamira
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
14:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Пока будем считать ,что повезло.
13:51