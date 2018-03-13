13:32 | Футбол — Лига Европы

Итальянская бригада арбитров рассудит "Зенит" и "Лейпциг"

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УЕФА на официальном сайте сообщил, что на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Лейпцигом" будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Первая встреча между этими командами завершилась поражением российского клуба - 1:2.

Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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konovalovamira

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

14:49

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пока будем считать ,что повезло.

13:51

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